Tiroler neuer Salzburger Weihbischof

Im Salzburger Dom ist Sonntagnachmittag Hansjörg Hofer zum neuen Weihbischof der Erzdiözese geweiht worden. Der 65-Jährige aus Stumm im Zillertal (Bezirk Schwaz) tritt die Nachfolge von Andreas Laun an.

Hofer hat in Innsbruck und Salzburg Theologie studiert und wurde 1976 zum Priester geweiht. Er war Generalvikar und Personalreferent der Erzdiözese, Domdechant und 25 Jahre lang Pfarrer von Rehhof.

APA/Franz Neumayr

Hofer: „Bin am Anfang eines Weges“

„Mir ist die Verankerung in Gott wichtig. Das ist die Voraussetzung, dass man auch für die Menschen da sein kann. Für mich ist die Freude an Gott und der Kirche ein zentrales Thema. Es ist die Freude daran, die Menschen in ihren vielfältigen Situationen zu begleiten.“ Er werde zahlreiche Pfarren besuchen, um den Menschen konkret zu begegnen, sich bei ihnen zu bedanken und sie zu motivieren, so Hofer. Auf die Frage, ob er etwas anders machen wolle als sein Vorgänger Andreas Laun, sagte Hofer: „Mein Vorgänger hat sein Profil gehabt, ich werde versuchen, mein Profil zu finden. Ich bin am Anfang eines Weges.“

Zur Bischofsweihe am Sonntag sind auch Landeshauptmann Günther Platter, der Bürgermeister von Stumm, Fritz Brandner, die Musikkappelle Stumm und eine Schützenabordnung nach Salzburg gefahren.

