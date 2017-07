Leiche im Kalserbach entdeckt

In Kals in Osttirol ist am Sonntagvormittag eine Leiche im Kalserbach entdeckt worden. Die Ermittlungen in dem Fall sind noch im Gang. Es dürfte sich aber um einen Unfall handeln.

Eine Urlauberin entdeckte kurz nach 10.00 Uhr die Leiche eines Mannes im Bereich einer Brücke bei der Ortseinfahrt Kals. Sofort rücken die alarmierten Einsatzkräfte aus, um die Leiche zu bergen. Die Identität des Toten steht derzeit noch nicht eindeutig fest. Die Ermittlungen sind noch im Gang. Auch die Hintergründe müssen noch geklärt werden.

Brunner Images

Nach derzeitigem Stand geht die Polizei allerdings nicht von einem Fremdverschulden aus. Es dürfte sich um einen Unfall handeln, heißt es. Möglicherweise war die Person zu Fuß unterwegs und ist bei der Brücke mehrere Meter in den Bach gestürzt.