Deutscher in Osttirol in den Tod gestürzt

Ein Bergsteiger hat am Samstagvormittag in den Lienzer Dolomiten eine männliche Leiche entdeckt. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte es sich dabei um einen Mann aus Deutschland handeln, der am Freitag im betreffenden Gebiet unterwegs war.

Am frühen Nachmittag entdeckte der Einheimische die Leiche auf der Süd-West-Seite des Törlkopfes in rund 2.330 Meter Höhe im Gemeindegebiet von Amlach. Er setzte einen Notruf ab, die Crew des Notarzthubschraubers konnte aber lediglich den Tod des Mannes feststellen und musste unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Zoom.Tirol

Mit Polizeihubschrauber geborgen

Die Ermittlungen der Polizei haben daraufhin ergeben, dass es sich bei dem Toten um einen deutschen Bergsteiger handeln müsse. Der 59-Jährige dürfte am Freitag am Weg von der Karlsbader Hütte zur Kerschbaumer Alm im Bereich Törlkopf rund 60 Meter nahezu senkrecht abgestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.