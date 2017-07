Zwei Verletzte nach Alkofahrt mit Motorrad

Ein 24-jähriger Motorradlenker hat in der Nacht auf Samstag in Steeg (Bezirk Reutte) betrunken einen Unfall verursacht. Bei dem Unfall wurden er und ein am Sozius mitfahrender 18-Jähriger erheblich verletzt.

Der Unfall hatte sich kurz vor 3.30 Uhr in Steeg im Ortsteil Dickenau ereignet. Laut Polizei streifte der Einheimische auf einer Gemeindestraße zunächst einen Zaunpfahl, ehe er mit einem Hydranten kollidierte. Beim nachfolgenden Sturz wurden sowohl der Lenker als auch sein 18-jähriger Beifahrer verletzt.

Mitfahrer an Kopf und Brustkorb verletzt

Während der 24-Jährige eine Beinverletzung erlitt, wurde der 18-Jährige mit erheblichen Kopf- und Brustkorbverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest ergab über 1,7 Promille im Blut.