Sechsjährige nach Badeunfall reanimiert

Nach einem Badeunfall ist am Freitag ein sechsjähriges Mädchen im Kaiserbad in Ellmau (Bezirk Kufstein) wiederbelebt worden. Ein Urlauberpaar hatte das Mädchen leblos treibend am Beckenboden gefunden.

Ein deutsches Urlauberpaar entdeckte das Mädchen gegen 15.30 Uhr leblos am Beckenboden in einer Wassertiefe von 1,4 Metern. Sie zogen das Kind sofort aus dem Wasser, eine zufällig anwesende Krankenschwester begann mit der Reanimation. Gemeinsam mit Rettung und Notarztteam gelang es, die Sechsjährige wiederzubeleben und zu stabilisieren.

Zum Unfallzeitpunkt ohne Aufsicht

Das Mädchen wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen und liegt seitdem auf der Intensivstation. Das Kind war zum Unfallzeitpunkt ohne Aufsicht und ohne Schwimmflügel im Becken. Die im Schwimmbad anwesende Mutter hat laut Polizei angegeben, dass das Kind mit der Schule bereits einen Schwimmkurs absolviert hat.

