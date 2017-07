Schulschluss: Nur zwei Prozent „bleiben sitzen“

Knapp 93.000 Schüler und Schülerinnen starten am Freitag in die Sommerpause. Und die meisten davon können die Ferien auch beruhigt genießen, der Großteil hat das Klassenziel nämlich erreicht. Im Herbst gibt es wieder mehr Erstklassler.

Für 92.952 - das sind knapp 93 Prozent - der Tiroler SchülerInnen heißt es am Freitag im Zeugnis: „Zum Aufsteigen in die nächste Schulstufe berechtigt.“

Ferien mit Lernen und etwas Zittern

Derzeit noch nicht zum Aufsteigen berechtigt sind fünf Prozent der Schüler, weil sie entweder ein „Nicht Genügend“ ohne Aufstiegsklausel oder zwei „Nicht Genügend“ haben. Sie sind aber zum Ablegen von Wiederholungsprüfungen berechtigt. Daher wird sich zu Schulbeginn der Prozentsatz der insgesamt Aufstiegsberechtigten noch erhöhen. Nur zwei Prozent wissen bereits, dass sie die Klasse wiederholen müssen.

Kein Lehrerinnenmangel in Tirol zu befürchten

Im kommenden Herbst gehen die Gesamtschülerinnenzahlen in Tirol leicht zurück, in den Volksschulen gibt es allerdings einen leichten Anstieg: Über 7.550 Kinder werden im neuen Schuljahr 2017/2018 erstmalig die Schulbank drücken. Dafür gibt es genug Personal. Die zahlreichen Pensionierungen bis 2025 sieht Schullandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) entspannt. Ein Lehrermangel sei nicht wahrscheinlich, da die Zahl der Lehramtsstudierenden ansteige - mehr dazu in Lehrer warten lange auf freie Stelle .

Erfreuliche Ergebnisse der „Zentralmatura“

Die standardisierte Reife- und Diplomprüfung, die so genannte „Zentralmatura“, wurde heuer im AHS-Bereich bereits zum dritten Mal und im BMHS-Bereich zum zweiten Mal flächendeckend durchgeführt. 23 Abschlussklassen können sich bisher (mit Stand 3. Juli 2017) über eine „Weiße Fahne“ freuen, d. h. dass alle Kandidaten und Kandidatinnen die abschließenden Prüfungen positiv bestanden haben - mehr dazu in Zentralmatura: Tirol im Durchschnitt.

Neue schulische Angebote ab Herbst 2017

Für das kommende Schuljahr wurden als neue Ausbildungsrichtungen „Biomedizin- und Gesundheitstechnik“ an der HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, sowie der „Schwerpunkt Holzbau“ an der HTBLA Imst angekündigt. Im AHS-Bereich starten außerdem zwei Innsbrucker Gymnasien – BG/BRG/SRG Reithmannstraße und Wirtschaftskundliches Realgymnasium Ursulinen – mit der „Modularen Oberstufe“.

Erstmals wurde heuer das Gütesiegel „Gesunde Schule Tirol“ verliehen, ein Projekt des Landes mit dem Landesschulrat für Tirol, der Tiroler Gebietskrankenkasse und der Pädagogischen Hochschule Tirol.