Höhere Förderung für verdichtetes Bauen

Der Landtag hat am Mittwoch eine Änderung der Wohnbauförderung beschlossen. Ab 1. Oktober wird es mehr Geld für verdichtetes Bauen und energiesparendes Bauen geben. Außerdem wird für Kredite im geförderten Wohnbau ein Fixzinssatz möglich sein.

Für verdichtetes Bauen hat der Landtag die Förderung je Quadratmeter um 20 bis 30 Euro angehoben. Bei energiesparendem Bauen wird die Förderung für erneuerbare Energieträger von 2.200 auf 3.960 Euro angehoben, für Sanierungen in Ökostufe zwei gibt es bis zu 17.600 Euro statt wie bisher 15.950 Euro. Zudem wird künftig ein Fixzinssatz für Bankkredite im geförderten Wohnbau ermöglicht, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Der für Wohnbau zuständige Landesrat Johannes Tratter (ÖVP)sieht in den Anpassungen Verbesserungen für viele Tiroler Haushalte. Durch die stärkere Förderung von energiesparendem Bauen würden die Energieeffizienz gesteigert und Treibhausgasemissionen verringert. Die Änderungen treten am 1. Oktober in Kraft.

