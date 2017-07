Alk am Steuer: Verkehrssprecher tritt zurück

Der Breitenbacher Bürgermeister Alois Margreiter ist als Verkehrssprecher der ÖVP zurückgetreten. Margreiter wurde mit 1,2 Promille Alkohol im Blut am Steuer seines Pkw erwischt. Ihm folgt Labg. Martin Wex aus Schwaz nach.

Margreiter hat - eigenen Angaben zufolge - bei einer Feier nach dem Bundesparteitag der ÖVP in Linz am Samstag zu tief ins Glas geschaut. Der 61-Jährige fuhr noch in der Nacht mit dem Zug zurück nach Tirol und bestieg in Wörgl sein Auto, um nach Hause zu fahren.

Margreiter will wieder kandidieren

Bei einer Kontrolle der Polizei in Angerberg wurden 1,2 Promille Alkohol im Blut Margreiters festgestellt. Dem Verkehrssprecher wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Im Gespräch mit dem ORF Tirol bedauerte Margreiter sein Fehlverhalten: „Ich schäme mich vor meiner Frau und meiner Tochter und ich möchte mich bei der Bevölkerung entschuldigen. Ich habe auch bereits in der Bezirkspartei die Vertrauensfrage gestellt. Aber auch von dort habe ich breiten Zuspruch erhalten.“ Am Dienstag legte Margreiter seine Funktion als Verkehrssprecher der ÖVP zurück.

Margreiter wolle sich aber wieder um ein Landtagsmandat bewerben und Bürgermeister bleiben. Der Führerscheinentzug sei der erste Fehler in seiner Laufbahn als Politiker gewesen, so Margreiter.

Martin Wex ist neuer Verkehrssprecher

Der Klubobmann der Tiroler Volkspartei Jakob Wolf hielt Margreiters Entscheidung für richtig. Als Verkehrssprecher habe man eine besondere Vorbildfunktion. Alkoholisiert Auto zu fahren, könne man sich in einer solchen Funktion nicht leisten, so Wolf. Die ÖVP hat die Position bereits nachbesetzt. Industriesprecher Labg. Martin Wex aus Schwaz übernimmt für die ÖVP die Agenden des Verkehrs.