Militärische Grenzkontrollen derzeit kein Thema

Ein Einsatz des Bundesheers für Grenzkontrollen am Brenner sei derzeit kein Thema. Das bestätigte am Dienstag der Landespolizeichef Helmut Tomac gegenüber ORF Tirol. Vier gepanzerte Bundesheer-Fahrzeuge wurden aber vorsorglich in Tirol stationiert.

Am Dienstagvormittag nahm Tirols Militärkommandant Herbert Bauer die vier gepanzerte Fahrzeuge entgegen. Auf Initiative von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) wurden diese Fahrzeuge für einen möglichen Grenzeinsatz nach Tirol geschickt - mehr dazu in Soldaten für Grenzkontrollen am Brenner bereit. Derzeit sei ein solcher aber nicht angefordert worden, so Bauer. Es handle sich lediglich um eine Vorsorgemaßnahme, weil in Westösterreich kein solches Fahrzeug im Ernstfall zur Verfügung stehe. Jetzt könne man im Bedarfsfall rasch handeln.

Bundesheer

Nicht auffällig mehr Aufgriffe

Hintergrund für diese Maßnahme ist, dass die Zahl der ankommenden Flüchtlinge in Sizilien wieder stark angestiegen ist. In Tirol allerdings sei die Zahl der Aufgriffe von illegal eingereisten Migranten bisher noch nicht auffällig angestiegen, so Polizeichef Tomac. Man sei deshalb mit den bestehenden Kontrollen und der Infrastruktur ausreichend gerüstet. Ein Einsatz des Bundesheeres am Brenner sei derzeit kein Thema, sagt Tomac.

Kompatscher: „Wahlkampfklima in Österreich“

Der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher führt die vom Verteidigungsministerium eingeleiteten Vorbereitungen für Grenzkontrollen am Brenner auf das Wahlkampf-Klima in Österreich zurück. Die Aktivierung der Grenzkontrollen am Brenner sei eine „interne Botschaft“ an die Wählerschaft, sagte Kompatscher nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Kompatscher berichtete, er habe Kontakt zu Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) aufgenommen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Man müsse gemeinsam für eine Lösung der Flüchtlingsproblematik im internationalen Rahmen arbeiten. Dies müsse im „Geist europäischer Solidarität unter allen EU-Mitgliedsstaaten“ erfolgen. Italien dürfe im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik nicht allein gelassen werden.

Link: