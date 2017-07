Tödlicher Skiunfall: Betriebsleiter vor Gericht

Der Betriebsleiter eines Skiliftes in Söll (Bezirk Kufstein) muss sich heute wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten. Ende Jänner starb eine Sechsjährige, als sie gegen den Hydrant einer Schneekanone prallte.

Das verunglückte Mädchen war als Mitglied einer fünfköpfigen Schülergruppe in Begleitung eines staatlich geprüften Skilehrers und zweier Hilfsskilehrer auf der Piste „Stöckl Nr. 44“ in der „Skiwelt Wilder Kaiser“ unterwegs. Kurz vor 14.15 Uhr kam es am 29. Jänner zu dem Unfall.

Die Sechsjährige hatte die Kontrolle über ihre Skier verloren und die Umzäunung der Schneekanone durchbrochen. Dabei war das Mädchen seitlich mit dem Kopf gegen den am Standfuß der Schneekanone befindlichen Hydranten geprallt. Das Kind starb noch am Ort des Unfalls - mehr dazu in Tödlicher Skiunfall - Untersuchungen laufen.

Betriebsleiter bekannte sich nicht schuldig

Der Betriebsleiter bekannte sich zu Verhandlungsbeginn am Bezirksgericht Kufstein nicht schuldig. Dem Prozess waren Ermittlungen eines Sachverständigen für Pistensicherheit vorausgegangen. Außerdem hatte die Staatsanwaltschaft Innsbruck im Jänner eine Obduktion des Kindes angeordnet.

Bei der Verhandlung soll geklärt werden, ob die Schneekanone und der Hydrant, gegen den das Kind prallte, ordnungsgemäß gesichert waren. Die Erörterung des eingeholten Gutachtens des Sachverständigen steht dabei im Zentrum. Auch mehrere Zeugen sollen vernommen werden.