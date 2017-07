US Top-Uni will UMIT in Hall klagen

Der landeseigenen Privatuniversität UMIT in Hall droht eine Klage von einer der renommiertesten Universitäten der Welt. Das MIT, Massachusetts Institute of Technology, sieht Ähnlichkeiten bei der Marke - also bei Namen und Logo.

Die landeseigene „Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik“ - kurz UMIT - in Hall hat 2013 eine neue Marke mit einem neuen Logo angemeldet. Das hat das MIT in den USA auf den Plan gerufen. Ein langer Schriftverkehr zwischen den beiden Unis begann. Durch die Verwendung des Wortes Technik in dem ähnlichen Namen sei eine Verwechslung möglich, so das Argument der US-Universität. Das Massachusetts Institute of Technology fordert eine Änderung.

UMIt sieht drohende Klage gelassen

Für die UMIT ist dieses Argument nicht nachvollziehbar, zumal dem Namen UMIT immer der Slogan „the health and life sciences university“ beigefügt werde. „Wir wollen die Marke nicht ändern und lassen es deshalb auf eine Klage ankommen“, sagt Vizerektor Philipp Unterholzner gegenüber dem ORF Tirol. Der drohenden Klage begegnet man bei der UMIT mit einem leichten Augenzwinkern. Von einer derart bedeutenden Uni geklagt zu werden, bringe auch Werbung mit sich und sei nach 15 Jahren UMIT auch eine kleine Anerkennung, meint Unterholzner.

Verhandlungen im Gang

Derzeit wird noch versucht, eine außergerichtliche Einigung zwischen den beiden Universitäten zu erzielen. Die Anwälte der beiden Unis seien in Kontakt. Sollte es zu einer Klage kommen, würden die Kosten vor dem Markenamt etwa 5.000 Euro betragen.

