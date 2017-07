Wieder deutlich weniger Arbeitslose

Die Zahl der Arbeitssuchenden ist im Juni in Tirol um 10,4 Prozent auf 16.912 gesunken. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 4,9 Prozent, ein Jahr zuvor lag sie noch bei 5,5 Prozent. Österreichweit waren Ende Juni 303.944 Personen ohne Arbeit.

Im Juni ging die Zahl der Arbeitslosen um 1.965 oder 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Gleichzeitig ging in Österreich die Arbeitslosigkeit um 16.025 Personen oder 5,0 Prozent auf insgesamt 303.944 zurück.

„Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Juni weiter zurückgegangen, relativ betrachtet im Österreichvergleich in Tirol erneut am stärksten. Die Beschäftigung und die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben erneut kräftig zugelegt,“ fasst AMS Tirol Chef Anton Kern die Eckpunkte der aktuellen Zahlen vom Tiroler Arbeitsmarkt zusammen.

Auch Rückgang bei Langzeitarbeitslosen

Der Rückgang falle damit deutlicher aus als zum Jahresbeginn prognostiziert, so Kern: „Wir verzeichnen nunmehr auch einen leichten Rückgang bei den Älteren und Langzeitarbeitslosen, dennoch bleiben sie im Fokus unserer Arbeitsmarktpolitik. Jede/r dritte Arbeitslose ist über 50 Jahren, die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist mit 1.808 Personen nach wie vor hoch.“

Rückgang in allen Bezirken

Die Zahl der Arbeitslosen ging in allen Bezirken zurück. Am deutlichsten – um 22,1 Prozent sank sie im Bezirk Reutte, es folgen Kitzbühel mit 18,2 Prozent, Innsbruck mit 11,9 Prozent, Landeck mit 10,6 Prozent, Lienz mit 9,1 Prozent, Kufstein mit 9,0 Prozent, Imst mit 5,4 Prozent und Schwaz mit 3,0 Prozent.

42,7 Prozent der insgesamt 16.912 arbeitslosen Personen haben nur Pflichtschulausbildung. Der Anteil der betroffenen Personen mit Lehrausbildung beträgt 34,7 Prozent. 8,6 Prozent der arbeitslosen Personen besitzen eine höhere Ausbildung, 6,6 Prozent einen akademischen Abschluss.

3,1 Prozent weniger Arbeitslose in Österreich

Österreichweit sank die Zahl der Arbeitssuchenden Juni im Jahresvergleich um 3,1 Prozent auf 374.973 Personen, davon waren 71.029 in Schulung - mehr dazu in Arbeitsmarkt: Tirol mit stärkstem Plus. Zugleich legte die Zahl der offenen Stellen um 38,1 Prozent zu. Trotz guter Konjunktur verfestigt sich allerdings die Langzeitarbeitslosigkeit, während Junge deutlich leichter eine Stelle finden. Jobmotor war der Bau, gefolgt vom Produktionsbereich, während im Gesundheitssektor die Arbeitslosigkeit stieg.

Link: