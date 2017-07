Bundespräsident auf Antrittsbesuch in Tirol

Mitte dieser Woche absolviert Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen Antrittsbesuch in Tirol. Für das Staatsoberhaupt ist bereits ein umfangreiches Programm mit landesüblichem Empfang in Innsbruck geplant.

Den ersten Termin absolviert Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwochabend. Im großen Saal des Landhauses ist ein Treffen mit den Tiroler Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern geplant. Am Donnerstag wird der Antrittsbesuch traditionsgemäß mit einem landesüblichen Empfang durch Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Innsbrucker Landhausplatz gefeiert. Die Musikkapelle und die Georg-Bucher-Schützenkompanie Axams begleiten bereits zum dritten Mal nach Kurt Waldheim und Heinz Fischer den offiziellen Antrittsbesuch eines Bundespräsidenten in Tirol.

APA/Amélie Chaplain

Rede vor dem Landtag

Nach einem Treffen mit Landtagspräsidenten Herwig van Staa (ÖVP) wird Van der Bellen zu Mittag eine Rede vor den Abgeordneten des Tiroler Landtages halten. Am Donnerstag findet die letzte Landtagssitzung von der Sommerpause statt. Nach einem Vier-Augen-Gespräch zwischen Bundespräsident und Landeshauptmann geht es weiter nach Erl, wo Van der Bellen die Tiroler Festspiele eröffnen wird.