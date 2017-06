Illegale Straßenboxkämpfe aufgeflogen

In Bozen hat die Polizei jetzt illegale Straßen-Boxkämpfe gestoppt. Via Facebook waren Einladung und ein Video zu den Boxkämpfen in Hinterhöfen kursiert. Zuseher sollen dort auch Wetten abgeschlossen haben.

Mittwochvormittag hatten die Organisatoren der Boxkämpfe die Einladung über die sozialen Medien beworben und wohl auch die Chance zum Wetteinsatz angeboten.

Illegal und gesundheitsgefährdend

Zum verabredeten Zeitpunkt tauchte dieses Mal aber die Polizei in der improvisierten Hinterhofarena im Bozner Don-Bosco Viertel auf. Die jungen Burschen und die Zuschauer wurden von den Beamten identifiziert. Auch Minderjährige sollen mitgemacht haben.

Nicht nur illegal, sondern auch gefährlich

Die Bozner Polizei stuft die Straßenkämpfe als gefährlich ein. Ohne Schutz und geeignetem Umfeld könne die Gesundheit der Jugendlichen ernsthaften Schaden nehmen, teilte die Polizei mit. Illegales Glücksspiel sei zudem verboten und würde auch geahndet werden.

