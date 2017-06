Tödlicher Motorradunfall im Außerfern

Ein 50-jähriger Deutscher ist bei einem Motorradunfall am Donnerstag auf der Lechtaler Straße bei Häselgehr tödlich verletzt worden. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Der Deutsche streifte beim Überholen einen entgegenkommenden Pkw und kam zu Sturz.

Der Mann war beim Überholen, als er einen ihm entgegenkommenden Pkw streifte und gegen die Leitplanke geschleudert wurde.

Nachkommender Biker ebenfalls gestürzt

Das Motorrad des 50-Jährigen schleuderte laut Exekutive noch über die Fahrbahn und traf einen nachkommenden 28-jährigen Motorradfahrer, wodurch dieser ebenfalls zu Sturz kam. Der 28-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer des Pkw und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

ZOOM Tirol

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an. Die Lechtaler Straße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und die Versorgung der Verletzten für den gesamten Verkehr gesperrt.

Dritter toter Motorradfahrer in diesem Jahr

Tödliche Zweiradunfälle häufen sich in den letzten Tagen. In Kössen ist ein 50-jähriger einheimischer Mofafahrer ums Leben gekommen, und auf der Brennerstraße starb ein 37-jähriger Italiener - mehr dazu in Tödliche Zweiradunfälle auf Tirols Straßen.