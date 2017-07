E-Bikes immer begehrteres Diebesgut

Der Trend zu E-Bikes ist ungebrochen und ist mittlerweile auch bei Fahrraddieben angekommen. Die Polizei registrierte zuletzt einen deutlichen Anstieg bei Diebstählen von hochwertigen und teuren E-Bikes.

Hochwertige Elektrofahrräder sind teuer, was sie offenbar auch für Diebe immer interessanter macht. Sie schlagen dann bevorzugt in Gebieten zu, wo viele E-Bikes in Gebrauch sind, so wie zuletzt in Pertisau, als in der Nacht vier vor einem Hotel abgestellte E-Bikes gestohlen wurden. Auch in Kitzbühel wurde vor kurzem ein E-Bike gestohlen, das mehrere tausend Euro wert war.

Vor einer Woche wurde in einem Innsbrucker Fahrradgeschäft unbemerkt ein neues E-Bike im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages gestohlen. Der Dieb versuchte anschließend in der Innsbrucker Innenstadt das E-Bike an Passanten zu verkaufen. Ein Mann, dem dies eigenartig vorkam, verständigte die Polizei.

E-Bikes oft zu wenig gesichert

Die Polizei merkt allerdings auch an, dass es selbst Gelegenheitsdieben oft sehr leicht gemacht wird, teure Räder zu stehlen, denn auch E-Bikes hängen in offenen Garagen, stehen unversperrt in Gärten oder lehnen vor Wohnhäusern.

Fotolia/mmphoto

Die Ratschläge der Polizei sind deshalb nicht neu aber wohl aktueller denn je. Fahrräder sollten immer versperrt sein, auch wenn man sie nur kurz unbeaufsichtigt lässt. Die Fahrradnummer, die im Rahmen eingestanzt ist, sollte notiert werden. Damit wird das Wiederauffinden erleichtert.