Zweijähriger stirbt nach dem Trinken

In Bozen ist am Dienstag ein zweijähriges Kind erstickt. Der Bub habe sich möglicherweise beim Trinken von Milch verschluckt, so die Polizei. Trotz Reanimation verstarb er im Krankenhaus Bozen.

Der tragische Vorfall hat sich in der Wohnung einer marokkanischen Familie in Bozen abgespielt. Ein zwei Jahre alter Bub fühlte sich unwohl und bekam keine Luft mehr.

Sendungshinweis „Südtirol heute“ berichtet über den tragischen Vorfall und zeigt, welche Ersthilfe nötig ist, wenn Kinder sich verschlucken und keine Luft mehr bekommen.

Auch Luftröhrenschnitt half nicht

Seine Tante - ein junges Mädchen - wurde von Panik ergriffen und lief zu den Nachbarn, die die Rettung verständigten. Im Flur des Wohnhauses begannen die Sanitäter mit der Reanimation und setzten dem Buben eine künstliche Luftröhre ein. Dann wurde er ins Krankenhaus Bozen gebracht. Dort starb der Zweijährige an einem Atem- und Herzkreislaufstillstand. Eine Autopsie soll nun die Todesursache klären. Der Bub, so die Polizei , habe Milch getrunken. Diese könnte in die Luftröhre geraten sein. Ermittlungen wurden eingeleitet.