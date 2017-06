Wirt der Stallenalm im Karwendel gibt auf

Die beliebte Stallenalm oberhalb von Fiecht ist seit zehn Tagen geschlossen, völlig überraschend für die Wanderer und Mountainbiker. Grund ist nach Angaben des Wirtes ein seit Jahren bestehender Nachbarschaftsstreit. Jetzt wird ein neuer Pächter gesucht.

Die denkmalgeschützte Stallenalm ist nicht nur für die Einheimischen ein beliebtes Ausflugsziel. Nach 23 Jahren Bewirtschaftung hat der Pächter und Wirt Robert Laimgruber aber jetzt genug. Mitte Juni hat er die Alm geschlossen und sein Gewerbe löschen lassen. Die Situation mit den Nachbarn habe sich heuer extrem zugespitzt, so Laimgruber.

privat/Erlacher

Streit über Wegenutzung und Stromaggregat

Grund sind die einzigen Nachbarn, die ihr Wochenendhaus ca. 100 Meter oberhalb der Stallenalm bewohnen. Immer wieder sei es zwischen dem Juristenpaar und dem Almpächter zu Unstimmigkeiten gekommen. Dabei sei es in den letzten 23 Sommern vorwiegend um die Nutzung des Weges zwischen der Alm und dem Wochenendhaus gegangen.

Dem Wirt wurde - seinen Angaben zufolge - von den Nachbarn vorgeworfen, er blockiere immer wieder den Weg zum Wochenendhaus. Das sei auch vorgekommen, räumte der Wirt ein, etwa weil eines seiner Fahrzeuge liegengeblieben war und an Ort und Stelle repariert werden musste. Oder weil er wegen Schlechtwetters nicht mit der Ankunft der Nachbarn gerechnet hatte und das Auto im Weg stehenließ.

Der jüngste Anlass zur Beschwerde sei das Aggregat für die Stromerzeugung gewesen, so Laimgruber. Die Nachbarn hätten den Lärm und den Emissionsausstoß beklagt. Und auch diesen Umstand kurzerhand bei der Gewerbebehörde angezeigt. Dazu sei in der Anzeige mit einer Zivilklage gedroht worden und das habe den Wirt veranlasst, der Bewirtschaftung endgültig ein Ende zu setzen. Zu klärenden Gesprächen sei es nie gekommen, sagte der Wirt, die Nachbarn seien in 23 Jahren nicht einmal zu einem Kaffee zur Alm zugekehrt.

Nachbarn: „Ist Privatsache“

Der ORF Tirol befragte auch die Nachbarn, von dort gab es am Mittwoch allerdings lediglich den Verweis, dass es sich „um eine Privatsache“ handle. Vor einer Woche sei eine Lärmmessung angesetzt gewesen. Diese sei jedoch abgesagt worden, da Almpächter Laimgruber einen Tag vorher seine Gewerbeberechtigung löschen ließ, so die Nachbarin. Zu weiteren Details wolle man sich nicht äußern.

Pächter gesucht

Jetzt sucht das Benediktinerstift Fiecht, in dessen Besitz die Stallenalm ist, einen neuen Pächter. Der Vomper Bürgermeister Karl-Josef Schubert, in dessen Gemeindegebiet die Alm liegt, hofft, dass schnell ein neuer Pächter gefunden wird. Denn die Stallenalm sei ein wichtiger Ort zur Erholung für alle, die die Natur lieben.

Brita Bauer; tirol.ORF.at