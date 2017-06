Mädchen brach durch Plexiglaskuppel

Ein zehnjähriges Mädchen ist Dienstagabend in Innsbruck Kranebitten von einem Vordach mehrere Meter tief abgestürzt. Es kletterte selbst auf das Dach, setzte sich auf eine Plexiglaskuppel und brach durch.

Das Mädchen stürzte vier Meter tief und landete in einem Lokal, das sich in dem Wohnkomplex befindet. Mitarbeiter, die sich gerade in einem Nebenraum aufhielten, leisteten erste Hilfe. Die Zehnjährige wurde in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Von dort hieß es am Mittwoch, das Kind befindet sich auf der Normalstation und darf vermutlich bald das Krankenhaus wieder verlassen.

Im Mai ist in Ötztal-Bahnhof eine 14-Jährige durch eine Lichtplatte eines Blechdachs gestürzt. Sie fiel 7,5 Meter tief auf einen Betonboden und musste schwer verletzt in die Klinik gebracht werden - mehr dazu in Mädchen bei Sturz durch Dach schwer verletzt.