Tierärztlicher Notdienst ab Juli neu

Ein Neuer Notdienst soll in Tirol ab Juli die Versorgung mit tierärztlichen Leistungen an Wochenenden und Feiertagen sicherstellen. Immer weniger Tierarztpraxen haben nämlich zuletzt beim bestehenden Tierärztlichen Notdienst mitgemacht.

Benötigte ein Tierbesitzer am Wochenende einen Doktor für das liebe Vieh oder das geliebte Haustier, hat er meist in der Zeitung nachgesehen, welche Tierarztpraxis gerade Notdienst hat. Mittlerweile gibt es in Tirol zwar etliche Kleintierpraxen, aber nicht für den Notdienst. In manchen Gebieten sei es so, schildert Tierarzt Peter Theurl, dass die wenigen Tierärzte, die sich für den Notdienst gemeldet haben, oft bis zu drei Wochenenden im Monat im Einsatz sind.

Eigener Notdienst für Kleintiere

Um mehr Kleintierpraxen zum Mitmachen zu bewegen und eine Versorgung sicherzustellen, haben die Tierärztekammer Tirol und das Landesveterinäramt den Tierärztlichen Notdienst neu geregelt, ab 1. Juli vorerst in den Bezirken Innsbruck Stadt und Innsbruck Land. Die Versorgung von Tieren in der Landwirtschaft wird von jener der Kleintiere entkoppelt - weil landwirtschaftliche Betriebe ohnedies über den Tiergesundheitsdienst versorgt werden.

Die neue Notdienst-Nummer:

0512/580580

Das heißt ab 1. Juli ist der Tierärztliche Notdienst ausschließlich für Hunde, Katzen und Co. zuständig. Erreichbar ist die jeweilige Tierarztpraxis mit Wochenendbereitschaft ab 1. Juli künftig nicht mehr direkt sondern über die Landeswarnzentrale mit der Telefonnummer 0512/580580. Dort ruft der Tierbesitzer im Notfall an, schildert sein Anliegen und wird dann wenige Minuten später von einem Tierarzt zurückgerufen. Die Vermittlung übernimmt die Landeswarnzentrale.

Oft missbräuchlich

Die Gründe warum die Bereitschaft am Notdienstsystem teilzunehmen bei vielen Tierärzten in den letzten Jahren gesunken ist seien vielfältig. Zum einen gebe es den Wunsch nach mehr Freizeit und zum anderen sind es auch finanzielle Überlegungen, weil die Bereitschaft am Wochenende nicht abgegolten wird.

Vielfach ist der Notdienst zum Ärger der Tierärzte auch missbraucht worden, so Theurl. Es gab nicht selten Mehrfachanrufe, Anrufe in Bagatellfällen, Preisabfragen, etc.

Mit der Kanalisierung der Fälle über die Landeswarnzentrale sollen tatsächlich nur noch echte Notfälle beim Tierarzt landen. Was bleibt ist die Hoffnung, so Theuerl, dass sich durch diese Neuregelung nun wieder mehr Tierarztpraxen bereit erklären, am Notdienst teilzunehmen.