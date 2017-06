Feuerwehreinsatz nach Blitzschlag

In Schwendau hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Feuerwehr nach einem Blitzschlag zu einem Bauernhof ausrücken müssen. In der Früh folgte ein weiterer Einsatz bei einem benachbarten Holzhaus.

Während eines Gewitters schlug gegen Mitternacht ein Blitz in einen Bauernhof in Schwendau ein. Es brach zwar kein Brand aus, durch den Blitzschlag wurden aber die an Strom angeschlossenen Geräte im Haus beschädigt. Weil es Rauch im Haus gab, wurden die Feuerwehren Schwendau und Ramsau verständigt.

Zum Zeitpunkt des Gewitters befanden sich sieben Personen im Haus. Sie wurden nicht verletzt.

ZoomTirol

Weiterer Einsatz

Gegen 7.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert. In einem ca. 300 Meter vom Bauernhof entfernten Holzhaus war ein Schwelbrand ausgebrochen. Jetzt wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit dem Blitzschlag in der Nacht im Nachbarhaus besteht.