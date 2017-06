Lehrer warten lange auf freie Stelle

Ganz gegen den Trend in Österreich gibt es in Tirol keinen Lehrermangel. Stattdessen warten hier 220 Pädagogen auf eine freie Stelle in einer weiterführenden Schule, heißt es von Seiten des Landesschulrats.

Auch bei den Pflichtschulen gäbe es eine Warteliste mit 200 Bewerbern, sagt Bernhard Deflorian vom Tiroler Landesschulrat. Insgesamt herrsche in Tirol aber derzeit kein Lehrermangel.

Bis zum Jahr 2025 würden zwar viele Lehrer in Pension gehen, diese Zahlen würden sich aber mit denen der nachkommenden Absolventen decken, schätzt der Landesschulrat. Denn obwohl die Lehrer-Ausbildung insgesamt verlängert wurde, steigt die Zahl der Studierenden. Auch Karl Digruber von der AHS-Gewerkschaft bestätigt diesen Trend.