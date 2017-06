Alban Lakata zum dritten Mal Weltmeister

Mountainbiker Alban Lakata hat sich am Sonntag seinen dritten Marathon-WM-Titel nach 2010 und 2015 gesichert. Der Osttiroler gewann an seinem 38. Geburtstag vor Tiago Ferreira, Daniel Geismayr wurde Dritter.

Lakata fährt im Mountainbike-Marathon seit acht Jahren an der Spitze. Er hat 2010 in St. Wendel und 2015 in St. Christina/Gröden triumphiert - mehr dazu in Lakata erneut Marathon-Weltmeister. Außerdem holte er viermal (2009, 2013 in Kirchberg, 2014 und 2016) die Silbermedaille.

Bei den Damen konnte Jolanda Neff ihren Weltmeistertitel nicht erfolgreich verteidigen. Die Schweizerin wurde nach 80 Kilometern nur Vierte, den Sieg holte sich die Dänin Annika Langvad.