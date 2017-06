Heftige Unwetter: Blitzeinschläge und Muren

Am Samstagabend waren dutzende Feuerwehren in Nord-, Ost- und Südtirol im Einsatz. Grund waren heftige Unwetter, die übers Land zogen. In Pillberg etwa schlug ein Blitz in ein Haus ein, im Stubaital musste die Straße wegen mehrerer Muren gesperrt werden.

Rund 15 Brände - vorwiegend Wald- und Wiesenbrände - wurden am Samstagabend in der Leitstelle Tirol gemeldet. Zum Teil waren es Fehlalarme wegen der Bergfeuer, zum Teil kleinere Brände. Größere Schäden durch Blitzschlag hat es beispielsweise am Pillberg gegeben. Dort fing ein Haus Feuer, das allerdings von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. In Volders kam es in Folge eines Blitzeinschlags zu einem kleineren Waldbrand, der nach rund zwei Stunden wieder gelöscht war.

Zoom Tirol

Zoom.Tirol

Trockenheit begünstigte Waldbrände

Die zuletzt heißen Tage ließen Wälder und Wiesen austrocknen. In ganz Tirol hat das Land deshalb eine Waldbrandverordnung erlassen - mehr dazu in Waldbrandverordnung für ganz Tirol.

Auch in Osttirol ging einige Male die Sirene. In Oberlienz beispielsweise konnte die Feuerwehr einen Wald- und Wiesenbrand relativ rasch löschen.

Mure verlegte Staatsstraße bei Klausen

Auch in Südtirol gab es heftige Unwetter. Bei Klausen ging eine große Mure auf die Staatsstraße ab. Diese ist nach wie vor für den verkehr gesperrt.

FF Klausen

Brunner Images

Straße im Stubaital gesperrt

Starke Regenfälle ließen im Stubaital am Samstagabend mehrere Muren abgehen. Die Gemeindestraße ins Oberbergtal bei Neustift wurde gegen 19.30 Uhr verlegt. Rund vier Stunden später gingen erneut zwei Muren ab. Aus Sicherheitsgründen wurde die Gemeindestraße ins Oberbergtal ab der Fraktion Milders für den gesamten Verkehr gesperrt.