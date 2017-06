Zugkontrollstelle soll bis Herbst fertig sein

Die geplante Kontrollstelle für Güter- und Personenzüge am Brennersee soll bis zum heurigen Frühherbst in Betrieb genommen werden. Dies teilte das Land Tirol am Freitag in einer Aussendung mit.

Indes unterzeichneten Landeshauptmann Günther Platter, Innenminister Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) und ein Vertreter der ÖBB die entsprechende Finanzierungsvereinbarung. Die Gesamtkosten betragen 1,3 Millionen Euro, sie werden vom Bund, dem Land Tirol und den ÖBB zu je einem Drittel getragen.

Land Tirol/Ibele

Es brauche auch weiterhin massive Kontrollen - „nicht nur in Italien, sondern auch bei uns“, erklärte Platter. „Der neue Kontroll-Bahnhof entlastet die Bahnhöfe und die Bevölkerung von Lärm und Beleuchtung bei den bisherigen Kontrollen in Innsbruck und in Steinach am Brenner“, so Platter.

Kontrollen erfolgen stichprobenweise

Die Bahn-Kontrollen würden stichprobenweise erfolgen. Im Falle einer Grenzschließung sei auch eine hundertprozentige Kontrolle sichergestellt. „Mit dem bisherigen Grenzmanagement haben wir bereits die nötige Vorsorge getroffen. Allfällige Grenzkontrollen am Brenner können auf Knopfdruck hochgefahren werden“, betonte der Landeshauptmann.