Fehlender Finger nach Motorradunfall angenäht

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstag in Sölden bei einer Kollision mit einem Pkw einen Mittelfinger verloren. Zunächst bemerkte er den Verlust gar nicht. Der Finger konnte in Innsbruck wieder angenäht werden.

Der 40-jährige Deutsche kollidierte mit dem Pkw, kam dabei aber nicht zu Sturz. Seinen fehlenden Finger bemerkt er erst, als er angehalten hatte. Der Deutsche wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dabei konnte ihm der Mittelfinger wieder angenäht werden. Das vorderste Fingerglied musste aber wegen fehlender Durchblutung wieder abgenommen werden.

Autofahrer übersah das Motorrad

Zu dem Unfall war es gekommen, weil ein 42-jähriger Pkw-Lenker nach einer talwärts fahrenden Motorradgruppe die Venter Straße überqueren wollte. Dabei übersah er den 40-jährigen Deutschen, der gerade ein weiteres Motorrad überholte. Der Pkw-Lenker beschleunigte sein Fahrzeug noch, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Motorrad streifte dennoch die hintere Stoßstange des Autos, wobei dem Biker offenbar der Mittelfinger abgetrennt wurde.