Bitumentanks in Brand geraten

Die Feuerwehr in Innsbruck hat am Freitag in den frühen Morgenstunden zu einem Brand bei Bitumentanks im Osten der Stadt ausrücken müssen. Auch die Bahnstrecke in der Nähe musste gesperrt werden.

Der Brand bei den zwei Bitumen-Tanks war gegen 4.00 Uhr ausgebrochen und entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem großen Feuer. Mit Lösch-Schaum musste die Feuerwehr gegen die Flammen in den 15 Meter hohen Tanksilos vorgehen. Inzwischen ist der Brand gelöscht. Damit konnte auch die Bahnstrecke, die direkt neben der Bitumenbau-Firma in der Dörrstraße im Osten Innsbrucks vorbeiführt, wieder freigegeben werden. Wegen des Feuers war der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden.

zeitungsfoto.at

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, ebenso die Brandursache. Auslöser könnte ein technisches Problem gewesen sein. Bereits am Donnerstagabend hatte es bei der Firma einen Alarm wegen eines technischen Defekts gegeben, dabei musste die Feuerwehr aber nicht eingreifen.