Haftstrafe nach tödlichem Autounfall

In Innsbruck ist am Donnerstag ein 22-jähriger Osttiroler nach einem Autounfall zu zwölf Monaten Haft, acht davon bedingt, verurteilt worden. Im Februar hatte er auf der Drautalstraße den Unfall verursacht, bei dem sein Beifahrer starb.

Zu Beginn der Gerichtsverhandlung bekannte sich der 22-jährige Angeklagte schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Alkohol und Cannabis um Blut

Die Faktenlage zum Unfallhergang und der Ursache dürfte für das Gericht sehr klar gewesen sein. Der Angeklagte war damals nach einer Lokaltour in Klagenfurt alkoholisiert, er hatte Cannabis im Blut und sein Auto war mit Sommerreifen für die winterlichen Straßenverhältnisse schlecht ausgerüstet.

ORF

Der Osttiroler verlor in den frühen Morgenstunden des 11. Februar auf der Drautalstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in den Wagen einer Familie aus Rumänien. Der Beifahrer des Angeklagten - ein 22-jähriger Osttiroler - wurde bei dem Aufprall getötet. Mitglieder der rumänischen Familie wurden zum Teil schwer verletzt, wie auch der Fahrer selbst - mehr dazu in Osttiroler stirbt bei Verkehrsunfall. Dem Angeklagten wurde wegen Trunkenheit am Steuer übrigens schon zwei Mal der Führerschein entzogen.