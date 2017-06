Waldbrandverordnung für ganz Tirol

Erstmals um diese Jahreszeit gilt eine Waldbrandverordung für ganz Tirol. Wegen Trockenheit und Hitze sind offenes Feuer und Rauchen im Wald und in Waldnähe bis auf Weiteres verboten. Die Strafe bei Zuwiderhandeln beträgt bis zu 7.500 Euro.

In den Bezirken Kufstein, Reutte und Innsbruck-Land sei die Verordnung in Vorbereitung, hieß es. In den Bezirken Landeck, Imst, Schwaz, Kitzbühel und Lienz wurde sie bereits erlassen. „Die Situation in Osttirol ist besonders prekär. Aber auch in Nordtirol gilt erhöhte Vorsicht im Wald“, meinte Landesforstdirektor Josef Fuchs - mehr dazu in BH Lienz erließ Waldbrandverordnung.

Einsatzkräfte sind gerüstet

Um für alle Fälle gerüstet zu sein, sei zudem die Einrichtung einer Einsatzbereitschaft von zwei Hubschraubern des Bundesheeres samt Besatzung angefordert worden. Ein Hubschrauber soll in der Haspingerkaserne in Lienz stationiert werden, der zweite in der Frundsbergkaserne in Schwaz. Die beiden Helikopter sollen vorerst bis Dienstag kommender Woche in Tirol bleiben.

Ensteht ein Waldbrand, bei dem die Schuld einer Person nachgewiesen werden kann, kann eine Verwaltungsstrafe bis zu 7.500 Euro verhängt werden, so Fuchs. Hinzu komme ein eventueller Schadenersatz, dessen Höhe vor einem Zivilgericht bestimmt werden müsste, so Fuchs. Anfang Mai standen die Feuerwehren tagelang am Innsbrucker Hechenberg im Einsatz, weil Einheimische eine Zigarrette weggeworfen hatten. Rund 5.000 Quadratmeter Wald wurden dabei zerstört - mehr dazu in Immer noch kein Brand aus am Hechenberg.

Herz Jesu- und Sonnwendfeuer können stattfinden

Keine Einschränkungen soll es für die Herz-Jesu- und Sonnwendfeuer am Wochenende geben, da die Brauchtumsfeuer weitab vom Wald auf den Bergen angezündet werden. Das Land forderte trotzdem zum vorsichtigen Hantieren und vollkommenen Ablöschen der Bergfeuer auf.

Die Waldbrandverordnung sei so lange aufrecht, so Landesforstdirektor Fuchs, bis es ausreichend Regen gebe. Damit sei nicht ein Gewitter, sondern ein zwei- bis dreitägiger Landregen gemeint. Derzeit seien die Oberböden des Tiroler Waldes 30 bis 50 cm tief nahezu ohne Feuchtigkeit. Größere Regenmengen sind bis zumindest Mitte nächster Woche nicht in Sicht - mehr dazu in wetter.ORF.at

