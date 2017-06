Neue Parkbänke zu heiß zum Sitzen

Am Theaterplatz in Meran wurden dieser Tage neue moderne Parkbänke aufgestellt. Das Design ist durchaus ansprechend, doch auf den dunklen Metallflächen zu verweilen, ist an sonnigen Tagen nicht zu empfehlen, weil viel zu heiß.

Rund 800.000 Euro hat die Meraner Stadtverwaltung in die Neugestaltung des Theaterplatzes investiert. Teil der Parkverschönerung sind auch Designer-Bänke, die rein vom Erscheinungsbvild durchaus zum Hinsetzen einladen. Ob der aufgeheizten Sitzfläche ist das derzeit aber maximal einige Sekunden lang möglich. Fast 60 Grad heiß werden die Bänke nämlich unter Tags.

Stadtverwaltung klärt auf

Entwarnung kommt diesbezüglich seitens der Stadtverwaltung in Meran. Die Parkbänke seien nämlich noch nicht fertig. Es fehle noch eine Holzverkleidung, so Stadtrat Stefan Frötscher. Dieser werde frühestens in zehn Tagen fertig. Bis dahin werden die Parkbesucher so wie bisher besser auf den Steinmauern als auf den heißen Sitzbänke verweilen. Eine Warnung vor der Hitze am Gesäß soll es bis dahin aber nicht geben.

Für Spiegelei nicht heiß genug

Der Hitzetest mit einem Spiegelei funktionierte übrigens gerade nicht. Da fehlten noch einige Grade. Aber immerhin brachte es die Sitzfläche der Parkbbank auf 58 Grad. Zum Kochen zu wenig, zum Sitzen deutlich zu viel.