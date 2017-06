Melzer-Brüder bei Generali Open 2017

Die General Open 2017 in Kitzbühel warten mit den Melzer-Brüdern als Lokalmatadoren und weiteren Sandplatz-Spezialisten auf. Laut Weltrangliste wird der Ranking-23. Pablo Cuevas (URU) vor Fabio Fognini (ITA) die Nummer eins des ATP-250-Tennisturniers sein.

Laut Turnierdirektor Alexander Antonitsch wollten 33 der Top 100 ins Hauptfeld, der Cut-off liegt bei 74.

Fünf ehemalige Top Ten-Akteure

Nachdem Dominic Thiem für den Heim-Event diesmal abgesagt hatte, um in gleicher Woche in Washington in die Hartplatz-Saison einzusteigen, haben Jürgen und Gerald Melzer Wildcards zugestanden bekommen. Im Vorjahr besiegte der jüngere Gerald seinen älteren Bruder im Viertelfinale, schied selbst im Halbfinale aus. Auch wenn kein Top-20-Spieler im Feld steht, werden die Niederösterreicher gefordert sein.

GEPA / Matthias Hauer

Mit David Ferrer (ESP), Gilles Simon (FRA), in seinem Abschiedsjahr Tommy Haas (GER) und dem derzeit nicht fitten Nicolas Almagro (ESP) haben fünf ehemalige Top-Ten-Akteure genannt. Paolo Lorenzi (ITA) wird auf die Titelverteidigung losgehen, Robin Haase (NED) - am Mittwoch Halle-Gegner Thiems - um seinen dritten Kitz-Titel spielen. Auch 2015-Sieger Philipp Kohlschreiber (GER) lässt sich den Event nicht entgehen. Das Tennisevent findet vom 31. Juli bis zum 5. August in Kitzbühel statt.

