Arbeiter bei Absturz tödlich verletzt

Ein 55-jähriger Arbeiter ist am Dienstagnachmittag in Söll aus vier Metern Höhe auf einen betonierten Boden gestürzt. Der Mann zog sich dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass er wenig später im BKH Kufstein verstarb.

Der Rumäne war damit beschäftigt, einen auf einem Lkw transportierten Silo mit Zement zu befüllen. Er stieg dabei über eine Leiter auf den Silo, um den Deckel zu öffnen. Aus noch unbekannter Ursache stürzte er von dem Silo vier Meter tief auf betonierten Boden.

Ein Arbeitskollege leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verunglückte wurde ins BKH Kufstein gebracht, wo er wenig später seinen schweren Kopfverletzungen erlag.