63-jähriger Deutscher bei Ehrwald vermisst

Seit Dienstagabend sind die Einsatzkräfte der Polizei und Bergrettung im Zugspitzgebiet auf der Suche nach einem 63-jährigen Wanderer. Der Mann hatte sich bereits am Montag zu einer Tour aufgemacht. Wohin er wollte, ist völlig unklar.

Der Deutsche bezog am Sonntag sein Quartier im bayrischen Grenzort Greinau. Mit seiner Ehefrau hatte er ausgemacht ein, zwei Touren im Zugspitzgebiet alleine machen zu wollen. Sie würde am Dienstag nach Greinau nachkommen. Doch der 63-Jährige kam am Dienstag nicht in sein Quartier und war auch telefonisch nicht erreichbar. Die Ehefrau erstattete Anzeige.

ZOOM Tirol

Handy im Bereich Grubigstein eingeloggt

Noch in der Nacht machten sich Alpinpolizei und Bergrettung auf den Weg. Mittwochfrüh wurde die Suchaktion mit zwei Hubschraubern und Suchhundestaffel verstärkt. Das Auto des Vermissten wurde mittlerweile bei der Ehrwalder Alm gefunden. Eine Handypeilung ergab, dass sein Mobiltelefon im Bereich Grubigstein im Mieminger Gebirge südlich vom Zugspitzmassiv, eingeloggt war. Doch das grenze die Suche in dem weitläufigen Gebiet nicht sehr ein, so die Ehrwalder Polizei. Die Suchaktion wird den Mittwoch über weitergeführt.