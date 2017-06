Aufrufe zum Wassersparen in Osttirol

Einige Osttiroler Gemeinden rufen wegen der Trockenheit zum Wassersparen auf. Feuerwehren haben im Notfall teilweise zu wenig Löschwasser. In Iselsberg sollen die Bewohner ihre Swimming-Pools nicht mehr befüllen.

Auch Autowaschen und Rasensprengen soll vermieden werden. Bauern versuchen mit einem Notschnitt die zweite Mahd zu retten. Auf Almen fehlt teilweise das Quellwasser, Kühe können deshalb nicht aufgetrieben werden.

Trockenheit auch in Südtirol

Auch in Südtirol kommt es in manchen Gemeinden zu Wasserknappheit. In Truden im Unterland rief der Bürgermeister per Anordnung zum Wassersparen aufgerufen. Grund ist die anhaltende Hitze und Trockenheit, und auch der fehlende Niederschlag im Winter.

Die Experten von der Landesagentur für Umwelt bestätigen einen Trend zur Trockenheit. Mit einem neuen Wassernutzungsplan will sich Südtirol für die drohende Wasserknappheit rüsten. Dieser soll etwa auch den Verbrauch der Landwirtschaft genauer regeln oder die Tarife neu gestalten. Vorerst sind die Bürger, nicht nur in Truden, aufgerufen, auf unnötigen Verbrauch von Trinkwasser zu verzichten.

