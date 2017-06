Hitzewelle: Waldbrandgefahr steigt weiter

Fast in ganz Tirol ist es derzeit deutlich zu trocken für Mitte Juni. Mit der prognostizierten Hitzewelle in den kommenden Tagen steigt auch die Waldbrandgefahr weiter an. Heuer gab es bereits 25 Waldbrände in Tirol.

Fast in ganz Tirol ist es derzeit laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) deutlich zu trocken für Mitte Juni. In Osttirol stehen kaum noch Wasserreserven zur Verfügung. Die Waldbrandgefahr steigt mit der Hitze in den kommenden Tagen auf ein hohes oder sogar sehr hohes Niveau, warnt die Internetseite der Universität für Bodenkultur Wien.

85 Prozent aller Waldbrände in Österreich werden übrigens direkt oder indirekt durch den Menschen ausgelöst - etwa durch eine achtlos weggeworfene Zigaretten zum Beispiel. Die zweite mögliche Brandursache sind Gewitter mit Blitzschlag. Im Juni hat es in Inzing und Gries im Sellrain Waldbrände gegeben. Insgesamt mussten die Feuerwehren in Tirol heuer schon an die 25 Waldbrände löschen.

