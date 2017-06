Mofafahrer nach Unfall verstorben

Nach einem Unfall am Sonntag in Kössen (Bezirk Kitzbühel) ist ein 50-jähriger Mofafahrer am Montag in der Innsbrucker Klinik verstorben. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch nicht geklärt. Unfallgegner war ein alkoholisierter Pkw-Lenker.

Am Sonntag gegen 0.40 Uhr fuhr ein 50-jähriger Einheimischer mit seinem Mofa den Mühlbergweg in Kössen hinauf. Warum es dann zu dem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw kam, ist noch nicht geklärt. Der Lenker des Pkw, ein 18-jähriger Tiroler, war jedenfalls alkoholisiert.

Mann erlag am Montag seinen Verletzungen

Der schwerstverletzte Mofa-Lenker wurde zunächst mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht und anschließend in die Klinik nach Innsbruck überstellt. Dort ist er am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen.