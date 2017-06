SPÖ befragt Mitglieder zu FPÖ

Die umstrittene Mitgliederbefragung der SPÖ im Bezirk Innsbruck-Land über mögliche Koalitionen nach den Nationalratswahlen im Herbst startet diese Woche. Zentrale Frage an die Parteimitglieder ist, wie man mit der FPÖ umgehen soll.

Die SPÖ im Bezirk Innsbruck-Land preschte mit der Idee einer Mitgliederbefragung über eine eventuelle SPÖ-FPÖ-Koalition nach der Nationalratswahl vor. Bei der Bundesgeschäftsstelle in Wien stieß man damit allerdings auf wenig Freude. Dennoch starten die Genossen im Bezirk Innsbruck-Land diese Woche mit der Befragung. Es geht darum, die Vorlieben der Mitglieder zu möglichen Koalitionen herauszufinden. Spannend wird, wie sie eine Koalition mit der FPÖ sehen. Abfragt wird außerdem die Wichtigkeit von Themen für die Landtagswahl.

Abstimmung über drei Wochen

An der Abstimmung können alle etwa 700 SPÖ-Parteimitglieder im Bezirk Innsbruck-Land teilnehmen. Sie werden per Brief, E-Mail oder Hausbesuchen eingeladen, ihre Stimme abzugeben. Die Abstimmung läuft dann drei Wochen.