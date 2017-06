Jakob Schubert Staatsmeister im Vorstieg

Der Tiroler Jakob Schubert hat sich am Samstag im neu eröffneten Kletterzentrum Innsbruck den Staatsmeistertitel im Lead gesichert. Bei den Damen gewann die Niederösterreicherin Jessica Pilz vor den Tirolerinnen Katharina Posch und Christine Schranz.

Das neue Kletterzentrum in Innsbruck hat bereits vor einem Monat aufgesperrt, am Samstag wurde es dann mit einem Tag der offenen Tür und den österreichischen Staatsmeisterschaften im Vorstiegsklettern offiziell eröffnet.

KVÖ/Moritz Liebhaber

Vor über 1.000 Zuschauern holten sich die Favoriten Jessica Pilz und Jakob Schubert souverän den Staatsmeistertitel. Bei den Herren landeten Max Rudigiert und Georg Parma auf den Plätzen zwei und drei.

Auch die österreichischen U20-Meisterschaften und die U16-Austria-Cup wurden am Samstag in Innsbruck ausgetragen. In der U16 gewannen Thomas Podolan und Julia Lotz, in der U20 Laura Stöckler und Mathias Posch.