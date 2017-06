Cobra-Einsatz nach Einbruch in Jagdhütte

Vier junge Deutsche haben Samstagfrüh in Heiterwang (Bezirk Reutte) einen Cobraeinsatz ausgelöst. Sie sind mit einer Axt in eine Jagdhütte der Planseewerke eingebrochen und haben dort übernachtet.

Die vier jungen Männer stiegen mit Rucksäcken, Proviant, Bier und Jägermeister ausgestattet Freitagnachmittag vom Heiterwanger See Richtung Tauern auf. Am Abend gelangten sie zu einer Jagdhütte der Planseewerke und dürften sich dort betrunken haben. Dann haben sie beschlossen, in der Hütte zu übernachten, schildert Andreas Thaler von der Polizeiinspektion Bichlbach. „Sie hatten geplant, im Freien zu übernachten und führten deshalb eine Axt mit, um Holz zu fällen. Mit dieser Axt haben sie zuerst versucht, das Fenster aufzubrechen. Als sie da nicht weiterkamen, versuchten sie das Türschloss aufzubrechen. Als dies auch nicht funktionierte, haben sie ein Loch in die Tür geschlagen.“

Polizei

Wanderer verständigte Polizei

Einer der Männer stieg durch das Loch hinein und ließ die anderen über ein Fenster in die Hütte. Am nächsten Morgen gegen 7.00 Uhr entdeckte ein Wanderer die aufgebrochene Tür. „Er hat die vier Jugendlichen entdeckt und aufgeweckt. Dann hat er die Polizei verständigt“, so Thaler.

Mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen

Weil die Täter noch vor Ort waren, rückten drei Beamte der Cobra per Hubschrauber an. „Der Hubschrauber hat einen Erkundungsflug gestartet. Von der Luft aus sah man, dass die jungen Männer schon vor der Hütte saßen. Ein Cobrabeamter wurde mittels Tau vor der Hütte abgesetzt und hat dann die Personalien aufgenommen. Anschließend wurden die vier mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen“, erzählt Thaler. Jetzt bekommen die vier Deutschen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.