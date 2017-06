Tour de Suisse mit Königsetappe in Tirol

Die Tour de Suisse macht heute Station in Tirol. Die Königsetappe führt in die Ötztaler Alpen hinauf zum Tiefenbachferner. Fast 4.300 Höhenmeter müssen die Rennradfahrer am Freitag überwinden.

Es ist die siebte Etappe der einwöchigen Radrundfahrt Tour de Suisse. Von Zernez in der Schweiz führt die Strecke nach Pfunds und von dort weiter Richtung Ötztal. Am Nachmittag muss man deshalb im Oberland mit Straßensperren rechnen. So wird zwischen 14.00 und 15.00 Uhr der Landecker Tunnel für die Rennradler der Tour de Suisse gesperrt.

Ötztal setzt auf nachhaltigen Werbeeffekt

Etappenziel ist am späten Nachmittag der Tiefenbachferner im Ötztal. Der dortige Tourismusverband erwartet sich durch die TV-Übertragung des Events einen Werbeschub, vor allem in der Schweiz als einem der Hauptmärkte. Grund für die Investitionen in die Tour de Suisse seien nicht die kurzfristigen Buchungen am Renntag, sondern vielmehr der langfristige Werbeeffekt durch die Fernsehbilder, so Oliver Schwarz, Chef von Ötztal Tourismus.

