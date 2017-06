86-Jähriger von eigenem Auto überrollt

Ein 86-jähriger Mann ist am Mittwoch von seinem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Er hatte in Obermieming in seiner Garage geparkt und vergessen die Handbremse zu ziehen. Als das Auto zu rollen begann, versuchte er sich dagegen zu stemmen.

Der Mann hatte seinen Wagen gegen 16.40 Uhr in der Garage in Obermieming abgestellt. Dabei dürfte er vergessen haben, das Fahrzeug abzusichern, er legte auch keinen Gang ein.

Gegen das Heck gestemmt

Nach dem Aussteigen begann das Auto rückwärts aus der Garage zu rollen. Der 86-Jährige wollte das verhindern und stemmte sich gegen das Heck des Fahrzeugs. Dabei wurde er durch das Gewicht des Wagens die Einfahrt hinunter geschoben, stürzte und kam unter dem Auto zu liegen. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Zams gebracht.