Zuschuss für Rola-Fahrten in Südtirol

Südtirol will die Rollende Landstraße (Rola) südlich des Brenners durch einen Zuschuss pro Lkw-Transport auf der Schiene attraktiver machen. In Österreich ist das bereits seit Jahren üblich.

In Österreich werden die Rola-Transporte schon seit Jahren gefördert - in Tirol mit 94 Euro pro Lkw auf der Schiene untertags, in der Nacht ist es die Hälfte. Auf der Autobahn gibt es zusätzlich Einschränkungen wie das Lkw-Nachtfahrverbot und das zuletzt verschärfte Sektorale Fahrverbot für bestimmte Transporte, die eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene bewirken sollen - mehr dazu in Mehr Lkws fahren mit dem Zug durch Tirol.

Meistens wird nur Wörgl - Brenner gefahren

Bei den meisten der 150.000 Lkws, die im Vorjahr auf der Bahn durch Tirol transportiert wurden, beschränkte sich das allerdings auf die kurze Strecke zwischen Wörgl und dem Brenner.

Bis zu 33 Euro pro Fahrt

Durch Südtirol fuhren die meisten dieser Lkws dann wieder auf der Autobahn. Die Südtiroler Landesregierung beschloss nun, die Rola-Fahrten ebenfalls zu fördern - mit bis zu 33 Euro. Damit sollen künftig mehr Lkws bis ins Trentino per Bahn transportiert werden.

„Damit wollen wir die Umweltbelastung verringern sowie die Sicherheit auf den Straßen verbessern“, begründete Südtirols Mobilitätslandesrat Florian Mussner den Zuschuss. Mit den Beiträgen sollen die externen Kosten ausgeglichen werden, die vermieden werden, wenn die Bahn anstelle der Straße benutzt wird. Die Schiene soll so für den Güterverkehr attraktiver werden.

