Großes Jubiläum: 50 Jahre Felbertauernstraße

Die Felbertauernstraße feiert am Samstag ihr 50-jähriges Jubiläum. 1967 wurde die Mautstraße, die Osttirol mit Salzburg verbindet, nach fünfjähriger Bauzeit eröffnet. Jährlich fahren 1,4 Millionen Fahrzeuge auf der Straße.

Wer vor dem Jahr 1967 von Osttirol nach Innsbruck wollte, musste über die damalige Grenze bei Sillian und über den Brenner fahren. Die Fertigstellung der Straße änderte das Leben in Osttirol. Anhand der Statistiken sei klar nachvollziehbar, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den 60er, 70er und 80er Jahren vor allem mit der Felbertauernstraße verbunden sei, sagt Vorstand Karl Popeller.

ORF

Riesiger Felssturz zerstörte Straße 2013

Was Osttirol ohne Felbertauernstraße wäre, zeigte sich beim Felssturz 2013. 35.000 Kubikmeter Geröll und Fels stürzten damals auf die Mautstraße und zerstörten die Lawinengalerie auf einer Länge von 95 Metern. Pendler, Urlauber und Wirtschaftstreibende mussten massive Umwege in Kauf nehmen - mehr dazu in Felbertauern-Ersatzstraße nach Erdrutsch blockiert

ORF

Wochenlange Unterbrechung der Straße

Nach einer wochenlangen Unterbrechung der Verbindung zwischen Osttirol und Salzburg wurde eine Ersatzstraße auf einer neuen Trasse in nur elf Wochen Bauzeit fertiggestellt. Sie war 1,5 Kilometer lang und machte einen Bogen um die Schildalmgalerie, die vom Felssturz zerstört wurde. Allerdings war sie nur bedingt Lkw- und wintertauglich - mehr dazu in Felbertauern-Ersatzstraße ab 27. Juli offen.

Zwei Jahre später wurde sie durch eine komplett neue Trassenführung ersetzt - mehr dazu in Neue Felbertauernstraße eröffnet.

Straße von Mittersill bis Matrei in Osttirol

Die Felbertauern-Mautstraße ist 36 Kilometer lang und führt von Mittersill nach Matrei in Osttirol. Herzstück ist der fünf Kilometer lange Felbertauerntunnel. Fünf Jahre dauerte die Bauphase. Wetterstürze, Lawinen und Felsstürze erschwerten die Arbeit, 14 Menschen verloren bei den Bauarbeiten ihr Leben.

ORF/Zita Köver

1,4 Millionen Fahrzeuge pro Jahr

Die wirtschaftliche Bedeutung der Felbertauernstraße zeigt sich anhand der steigenden Frequenzzahlen: 1,4 Millionen Fahrzeuge fuhren im letzten Jahr über die Verkehrsverbindung. Obwohl der Bund mit 61,6 Prozent und das Land mit 37,4 Prozent die Haupteigentümer der Straße sind, kommen die Mauteinnahmen Projekten im Bezirk Osttirol zugute.

Jährlich würden 4 bis 4,5 Millionen Euro in die Erhaltung und die Verbesserung der Straße gesteckt. Das sei mehr als ein Drittel der Einnahmen durch die Maut. Eine Straße sei eben nie fertig gebaut, so Popeller. Die Felbertauern AG ist Dienstgeber für 50 Arbeitnehmer im Bezirk Lienz.