Kössen: Reinhold Flörl neuer Bürgermeister

Kössen hat mit Reinhold Flörl seit Dienstagabend wieder einen Bürgermeister. Der Gemeinderat wählte den bisherigen Vizebürgermeister zum neuen Ortschef. Sein Vorgänger war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Die Neuwahl war notwendig geworden, weil der im Vorjahr gewählte Bürgermeister Vinzenz Schlechter im März sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt hatte – mehr dazu in Kössener Bürgermeister tritt zurück.

Keine Direktwahl ohne weiteren Kandidaten

In einem solchen Fall ist eigentlich eine neuerliche Direktwahl durch alle Wahlberechtigten vorgesehen. In Kössen hätte diese Wahl durch die Gemeindebürger ursprünglich am 25. Juni stattfinden sollen. Aber schon vor einigen Wochen war klar, dass eine solche Direktwahl nicht stattfinden wird, weil kein Kandidat dafür nominiert wurde.

Letztlich hatte nur Vizebürgermeister Reinhold Flörl sein Interesse bekundet, Bürgermeister zu werden. Mit nur einem Kandidaten wäre eine Direktwahl eigentlich unsinnig, waren sich die Fraktionen in Kössen einig. Ohne Direktwahl entscheidet dann eben der Gemeinderat, dieser wählte am Dienstag Reinhold Flörl von der ÖVP-Liste „Wir für alle“ mit 16 von 17 Stimmen zum neuen Kössener Bürgermeister.

