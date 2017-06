Zwei Motorradunfälle im Außerfern

In Breitenwang ist am Dienstag ein Motorradfahrer aus Deutschland von einem unbekannten Pkw-Fahrer offenbar von der Straße abgedrängt worden und gegen eine Felswand geprallt. Ein weiterer Motorradfahrer prallte gegen einen Traktor.

Der 48-jährige Deutsche wollte bei Breitenwang laut Polizei ein Auto überholen, als dieses ebenfalls zu einem Überholmanöver ansetzte. Der Biker wurde immer weiter nach links gedrängt, fuhr dann auf den Anfang einer aufsteigenden Leitschiene auf und wurde hochkatapultiert.

Suche nach Fahrerflüchtigem

Der Lenker des Fahrzeuges, das ebenfalls überholen wollte, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht nun nach dem roten Pkw mit deutschem Kennzeichen, das mit dem Buchstaben „A“ beginnt und bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Der verletzte Deutsche wurde ins Krankenhaus Reutte gebracht.

Häselgehr: Gegen Traktorreifen

Bei einem weiteren Motorradunfall am Dienstag in Häselgehr ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 46-Jähriger wollte mit seinem Traktor samt Heuladewagen nach links abbiegen, um auf sein Feld zuzufahren, als ihn plötzlich ein Motorradfahrer überholte. Der Mann prallte gegen das Vorderrand des Traktors und wurde samt Fahrzeug durch die Luft geschleudert. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.