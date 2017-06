Tirol Spitzenreiter bei Preis für Baugrund

Dass das Wohnen in Tirol so teuer ist, hat einen Grund in den hohen Bodenpreisen. Vor allem im Inntal im Raum Innsbruck sowie im Bezirk Kitzbühel liegen die Preise für Baugrundstücke ganz oben in Österreich.

In Kitzbühel wurden im Vorjahr im Schnitt mehr als 1.500 Euro pro Quadratmeter Baugrund gezahlt. Das zeigt eine aktuelle Erhebung der Statistik Austria. In den begehrten Lagen können die Grundstückspreise sogar ein Vielfaches ausmachen. In ähnlichen Preis-Sphären bewegt sich nur noch der Vorarlberger Nobel-Tourismusort Lech.

Innsbruck unter den Städten an der Spitze

Unter den größeren Städten hat dagegen Innsbruck mit mehr als 1.000 Euro pro Quadratmeter im Schnitt die höchsten Grundstückspreise aufzuweisen. In den teuren Stadtteilen wie Hötting liegen sie allerdings auch weit darüber. Nur einige Wiener Bezirke haben ähnliche Grundstückspreise. Selbst Salzburg, das beim Wohnen ebenfalls zu den teuren Pflastern in Österreich gehört, liegt bei den Baugrundstücken etwas unter dem Innsbrucker Preisniveau.