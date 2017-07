12. Juli: Im Herz des Stubaier Gletschers

Zur Wochenmitte wagt sich unser ORF Radio Tirol Sommerfrische-Team erneut in luftige und diesmal auch eisige Höhen. Highlights wie die Eisgrotte oder Österreichs höchstgelegenes Restaurant auf 3.000 Meter warten auf Sie.

Sendungshinweis „ORF Radio Tirol Sommerfrische“, 12. 7. 2017, 12.00 - 15.00 Uhr

Bläulich-grün schimmernde kalte Eishöhlen können Besucher der ORF Radio Tirol Sommerfrische am 12. Juli am Stubaier Gletscher bestaunen: Von 12.00 bis 15.00 Uhr steht Gletscherbegeisterten die Erlebniswelt Eisgrotte offen. Ein 200 Meter langer Rundgang - etwa 30 Meter unterhalb der Skipiste - vermittelt faszinierende Einblicke in verschiedene Gletscherphänomene.

Andre Schönherr

Eine kurze Einführung zum Thema Eis gibt es zwischen 12.30 und 14.30 Uhr halbstündlich am Eingang der Eisgrotte. Kleine Besucher entdecken die Gletscherwelt bei der Kinderführung um 12.30 und 13.30 Uhr auf spielerische Weise. Als Treffpunkt dient die ORF Bühne an der Bergstation Eisgrat.

Udo Bernhart

Zurück aus eisigen Untiefen besteht für die Besucher auch die Möglichkeit, luftige Höhen zu genießen - buchstäblich, denn die Gipfelplattform TOP OF TYROL auf 3.210 Metern Höhe ragt neun Meter über den Fels hinaus. 109 Dreitausender sind von dort aus zu sehen und ermöglichen Ausblicke auf die Stubaier Alpen bis hin zu den Dolomiten. Ab 13.00 Uhr gibt ein Bergprofi Einblicke in die Geschichte der Gletscher und erklärt die umliegende Gipfelwelt. Hungrige Besucher können anschließend noch in Österreichs höchstgelegenem Restaurant, der „Jochdohle“, vorbeischauen.

Treffpunkt:

11.30 Uhr, Talstation Eisgratbahn Stubaier Gletscher

