Neue Öffi-Jahrestickets sind gefragt

Der VVT (Verkehrsverbund Tirol) verzeichnet seinen 100.000sten Stammkunden. Dafür macht er die guten Verkaufszahlen bei den neuen Jahreskarten für Öffis - das Tirol- und das Regioticket - verantwortlich.

Einen Großteil der verkauften Jahreskarten machen zwar Senioren-, Studierenden-, Schüler- und Lehrlingstickets, also Karten mit Ermäßigung, aus. Die über 6.000 neuen Besitzer eines Tirol- beziehungsweise Regiotickets seien aber dafür verantwortlich, dass die 100.000er Marke im Juni geknackt werden konnte, heißt es von Seiten des VVT.

Vor der Einführung des Tirol- und Regiotickets mit Juni gab es 12.000 reguläre Jahreskartenbesitzer, jetzt sind es 18.691. Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) freut sich über die Steigerung von 60 Prozent in diesem Bereich.

Große Steigerungen in den Bezirken

Bei den regulären Jahrestickets haben etwa drei Drittel ein Tirolticket, 18 Prozent ein Regioticket und 16 Prozent haben ihr bisheriges Jahres-Strecken-Ticket beibehalten.

Der VVT zeigt sich überrascht, dass vor allem der Verkauf der neuen Jahrestickets in Bezirken abseits von Innsbruck stark zugenommen habe. So seien in Schwaz Steigerungen von 63 Prozent verzeichnet worden, in Kitzbühel und Landeck hätten sich die Verkaufszahlen verdoppelt und in Osttirol wurden drei Mal so viele Jahrestickets verkauft wie zuvor.

