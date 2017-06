Mann niedergeschlagen und ausgeraubt

Ein 33-jähriger Mann ist Montagfrüh in Innsbruck von zwei unbekannten Tätern niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Die Täter konnten unerkannt flüchten, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.

Der 33-jährige Österreicher war am Montag gegen 5.30 Uhr Früh in der Amraser Straße in Innsbruck unterwegs, als er von zwei Männern von hinten umgestoßen und zu Boden geschlagen wurde. Die Täter traten mehrmals auf das am Boden liegende Opfer ein und raubten ihm sein Sakko mitsamt Geldtasche, Mobiltelefon und Schlüsselbund.

Laut Aussagen des Opfers sei ein dritter Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestanden und habe die Tat beobachtet. Alle drei Männer flüchteten, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Beinen.