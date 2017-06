Heute Patscherkofel-Abstimmung in Innsbruck

In Innsbruck findet heute die Abstimmung über die Bürgerinitiative zur neuen Patscherkofelbahn statt. Um 8.00 Uhr öffnen die Wahllokale. Der Alpenverein will damit eine Verlegung der neuen Bergstation erzwingen.

Bis 17 Uhr haben die Wahllokale in Innsbruck heute offen und die gut 104.000 Wahlberechtigten damit die Möglichkeit, über die Bürgerinitiative zur Verlegung der Bergstation der neuen Patscherkofelbahn abzustimmen.

Der Alpenverein sieht durch diese Bergstation die Existenz seines Schutzhauses am Patscherkofel bedroht. Zum einen werde dadurch die Aussicht stark eingeschränkt. Zum anderen gebe es durch einen zusätzlichen Gastronomiebetrieb in der Bergstation massive Konkurrenz - mehr dazu in Patscherkofel: Alpenverein macht letztes Angebot

ORF

Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer argumentiert, dass es zum geplanten Standort der Bergstation keine Alternative gibt - mehr dazu in Spatenstich trotz heftigen Gegenwinds. Damit die Initiative des Alpenvereins für den Gemeinderat bindend wird, müsste mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten dafür stimmen.